Компанія AirBnB заборонила встановлювати камери відеоспостереження у помешканнях

Сервіс бронювання житла Airbnb оголосив про заборону використання камер внутрішнього відеоспостереження у помешканнях, щоб посилити захист приватності мандрівників.

Сервіс бронювання житла Airbnb оголосив про нову політику конфіденційності, яка повністю забороняє використання камер внутрішнього відеоспостереження у помешканнях, щоб посилити захист приватності мандрівників. Про це йдеться на сайті компанії.

Так, раніше сервіс дозволяв господарям тримати камери в загальних приміщеннях, але забороняла їх у спальнях і ванних кімнатах. Тепер компанія змінила цю політику, і власники повинні повідомляти про наявність зовнішніх камер на обʼєкті. Ці камери не можуть бути спрямовані всередину приміщення або розташовані в місцях, де очікується більша приватність, наприклад, у душових або саунах.

Водночас власники житла можуть використовувати камери дверних дзвінків і монітори рівня шуму, проте забороняться записувати або передавати звуки.

Нові правила набудуть чинності з 30 квітня, а будь-який власник, який порушить їх, може бути видалений з Airbnb.

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