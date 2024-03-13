Компания AirBnB запретила устанавливать камеры видеонаблюдения в помещениях

Сервис бронирования жилья Airbnb объявил о запрете использования камер внутреннего видеонаблюдения в помещениях, чтобы усилить защиту приватности путешественников.

Сервис бронирования жилья Airbnb объявил о новой политике конфиденциальности, полностью запрещающей использование камер внутреннего видеонаблюдения в помещениях, чтобы усилить защиту конфиденциальности путешественников. Об этом идет речь на сайте компании.

Так, раньше сервис позволял хозяевам держать камеры в общих помещениях, но запрещала их в спальнях и ванных комнатах. Теперь компания изменила эту политику и владельцы должны сообщать о наличии внешних камер на объекте. Эти камеры не могут быть направлены внутрь помещения или расположены в местах, где ожидается большая конфиденциальность, например, в душевых или саунах.

В то же время, владельцы жилья могут использовать камеры дверных звонков и мониторы уровня шума, однако запрещаются записывать или передавать звуки.

Новые правила вступят в силу с 30 апреля, а любой владелец, который нарушит их, может быть удален из Airbnb.

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