У Великій Британії вважають, що Китай стоїть за серією кібератак на британських політиків, — ЗМІ

Вказується, що кібератаки є частиною хвилі втручання з боку Китаю, спрямованого на підрив британської демократії.

Велика Британія звинуватила Китай у кібератаках на британських політиків. Про це заявив віцепрем’єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден, передає Bloomberg із посиланням на джерела газети The Times.

Зазначається, що директор служби безпеки британського парламенту Елісон Джайлз провела зустріч з невеликою групою політиків - членами міжпарламентського альянсу з Китаю.

За інформацією джерел, кібератаки є частиною хвилі втручання з боку Китаю, спрямованого на підрив британської демократії. Однак представник уряду відмовився від коментарів The Times.

Посольство Китаю в Лондоні також не відповіло на електронний лист із проханням про коментар.

Додається, що у 2023 році британський парламентський комітет попередив, що підхід держави до загрози національній безпеці, яку представляє Китай, є «повністю неадекватним із занадто великим акцентом на короткострокових економічних вигодах, а не на довгострокових ризиках».

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