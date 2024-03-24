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  1. У світі

Україна не причетна: у США відкинули спроби рф знайти український слід у теракті в «Крокус Сіті»

10:28, 24 березня 2024
В США зазначили, що виключну відповідальність за цю атаку несуть терористи «Ісламської держави».
Україна не причетна: у США відкинули спроби рф знайти український слід у теракті в «Крокус Сіті»
Фото: Reuters
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Рада національної безпеки (NSC) США відкинула спроби рф прив'язати Україну до теракту в підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Холл». Про це повідомляє NBC News.

«ІДІЛ несе виключну відповідальність за цю атаку. Україна ніяк не причетна», – заявила речниця NSC Едріен Вотсон.

Вотсон також вкотре підтвердила, що США попереджали росію про загрозу теракту з боку ІДІЛ.

Зазначається, що напередодні Рада безпеки США заявила, що попередження було зроблено «відповідно до її давньої політики обов’язку попереджати».

Як підтвердили виданню представники США, співробітники розвідки місяцями збирали інформацію, яка свідчить про те, що ІДІЛ може здійснити атаку з масовими жертвами в рф.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відкинули звинувачення росії в тому, що стрільці, які скоїли теракт у Підмосков'ї, нібито мали намір виїхати в Україну. В Офісі Президента заявили, що Україна не має жодного відношення до теракту в «Крокус Сіті Хол».

Раніше в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

Також повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

Як повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол». Американська розвідка має підтвердження, що ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт, немає підстав сумніватися в цих твердженнях.

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