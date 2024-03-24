В оккупированном Севастополе Силы обороны поразили большие десантные корабли рф «Ямал» и «Азов», — Генштаб

Также был поражен центр связи русских оккупационных войск и несколько объектов инфраструктуры черноморского флота рф.

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Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля рф «Ямал» и «Азов» во временно оккупированном Севастополе. Информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Также поражен центр связи и несколько объектов инфраструктуры черноморского флота рф.

«Силы обороны успешно поразили крупные десантные корабли «Ямал» и «Азов», центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры чф рф», - отметили в Генштабе.

Вечером 23 марта в СМИ появились сообщения о прилетах крылатых ракет Storm Shadow в главный центр связи черноморского флота рф в оккупированном Севастополе.

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