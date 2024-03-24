Как изменить данные в Реестре застрахованных лиц: инструкция Пенсионного фонда

Застрахованное лицо в случае обнаружения неактуальных или неправильных сведений о себе может обратиться в ПФУ, чтобы исправить информацию.

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Пенсионный фонд Украины в Донецкой области разъяснил, как изменить данные в Реестре застрахованных лиц.

Реестр застрахованных лиц - это уникальный автоматизированный банк данных, в котором создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где накапливается, хранится, автоматически обрабатывается информация о физических лицах, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и информация, необходимая для исчисления и назначения страховых выплат.

Просмотреть информацию, содержащую персональные данные, можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке.

Если обнаружены некорректные сведения в персональных данных в личном кабинете, застрахованные лица имеют возможность подать в Пенсионный фонд Украины анкету для внесения/изменения/уточнения данных в Реестре застрахованных лиц.

Сформировать и подать анкету можно в личном кабинете на веб-портале е-услуг ПФУ. Для этого необходимо:

Авторизироваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

В разделе "Коммуникации по ПФУ" выберите пункт "Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц".

Заполните экранную форму анкеты.

Поставить метку "Я согласен на передачу и обработку моих персональных данных".

Прикрепить скан-копию паспорта, а также документов, подтверждающих изменение данных (например, свидетельство о браке, справка о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, выписка из реестра территориального общества).

Подписать анкету КЭП. Для этого выберите файл ключа и введите пароль.

Нажать кнопку "Отправить в ПФУ". После отправки заявления на экране появится сообщение "Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ".

Результат обработки заявления можно посмотреть в личном кабинете в разделе "Мои обращения". После того как специалист Фонда проработает анкету, обращение получит статус "Выполнено".

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