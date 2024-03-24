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  1. В Украине

МВФ улучшил прогноз по всем экономическим показателям Украины, — Даниил Гетманцев

11:10, 24 марта 2024
Фонд несколько улучшил свой прогноз по Украине, хотя он «придерживается консервативных прогнозов в своей работе».
МВФ улучшил прогноз по всем экономическим показателям Украины, — Даниил Гетманцев
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Международный валютный фонд обновил макропрогноз Украины в ходе третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Так, МВФ несколько улучшил свой прогноз по Украине, хотя «Фонд придерживается консервативных прогнозов в своей работе».

В частности, по словам Гетманцева, улучшен макро-прогноз на 2024 год (по сравнению с декабрем 2023 года):

  1. Прогноз номинального ВВП увеличен с 7640 до 7748 млрд. грн. (+108 млрд.грн.). «Увеличение номинального ВВП = увеличение налоговой базы (при прочих равных условиях). Реальный рост остался на уровне +(3-4%)», – отметил депутат.
  2. Прогноз инфляции к концу 2024 года улучшен с 9,5% до 8,5%.
  3. Прогноз роста реальных зарплат улучшен с 8,5% до 9,8%. Это следствие как несколько больших ожиданий роста номинальных зарплат и замедления инфляции.
  4. Прогноз уровня безработицы (по методике МОТ) ухудшился с 14,7% до 15,6%. Безработица остается одной из самых больших структурных проблем.
  5. Прогноз валовых инвестиций к ВВП ухудшился с 18 до 17,6% (16,3% в 2023 году). Скажу так, что это все еще мало для устойчивого роста (для которого требуется не менее 20% ВВП), но это больше, чем в предыдущие годы (средний показатель за 10 лет до полномасштабной войны – 16% ВВП). Драйвером инвестиционной активности в прошлом году был государственный сектор и ВПК.
  6. Прогноз дефицита государственного бюджета улучшен с 15,7% до 13,7% ВВП (без грантов с 20,4% до 20,2% ВВП).
  7. Прогноз величины государственного долга улучшен с 96,7% до 94% ВВП. Это отражает прежде всего меньшие ожидания привлечения внешнего долгового финансирования на покрытие дефицита бюджета и больший прогноз номинального ВВП.
  8. Прогноз дефицита счета текущих операций улучшен с 7,1% до 5,7% ВВП. Прогноз профицита платежного баланса улучшен с 1,3% до 1,4% ВВП. Прогноз международных резервов улучшен с 40,9 до 42,1 млрд. дол. Вместе это означает несколько меньшее давление на гривну на валютном рынке.

Ранее мы писали, что МВФ выделил Украине 880 млн долларов и отметил необходимость постоянного курса на антикоррупционные реформы.

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