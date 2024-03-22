МВФ виділив Україні 880 млн доларів і наголосив на необхідності постійного курсу на антикорупційні реформи

У МВФ зазначають, що постійний імпульс реформ для посилення антикорупційної системи та системи управління, включаючи забезпечення ефективності антикорупційних інституцій, буде необхідним для стримання фіскальних ризиків.

Рада директорів МВФ завершила Третій перегляд розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило українській владі отримати еквівалент близько 880 мільйонів доларів США, які будуть спрямовані на підтримку бюджету.

«Органи влади продовжують добре працювати в рамках EFF у складних умовах, дотримуючись усіх кількісних критеріїв ефективності на кінець грудня, усіх структурних контрольних показників до кінця лютого та всіх індикативних цілей, крім одного», - повідомили в МВФ.

Так, Фонд зазначає, що органи влади виконали всі структурні контрольні показники до кінця лютого, підкреслюючи свою незмінну відданість амбітній програмі реформ. Правління схвалило запит органів влади щодо звільнення через недотримання грудневого критерію виконання щодо податкових надходжень, який не було виконано на незначну суму.

У МВФ підкреслили, що постійний імпульс реформ для посилення антикорупційної системи та системи управління, включаючи забезпечення ефективності антикорупційних інституцій, буде необхідним для стримання фіскальних ризиків, посилення зростання та підтримки шляху до вступу в ЄС.

Так, 48-місячна угода EFF для України з доступом до 11,6 мільярдів SDR (еквівалент 15,6 мільярдів доларів США) була затверджена 21 березня 2023 року та є частиною пакету підтримки для України вартістю 122 мільярди доларів США.

Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник МВФ, виступила з заявою, в якій зазначила, що економіка України «була стійкою, а макроекономічні показники у 2023 році були сильнішими, ніж очікувалося».

«Заглядаючи вперед, очікується, що відновлення дещо уповільниться, враховуючи надзвичайно високі ризики для перспектив, що виникають головним чином через надзвичайно високу невизначеність, пов’язану з війною, а також можливі затримки зовнішнього фінансування. Органи влади повинні бути пильними щодо цих ризиків. Також важливо, щоб зовнішнє фінансування, надане Україні всіма донорами, виплачувалося своєчасно та передбачувано, щоб зберегти важко здобуту макроекономічну стабільність України», - підкреслила вона.

Також, за її словами, зовнішні виплати на відповідних пільгових умовах разом із потужною мобілізацією внутрішніх ресурсів є необхідними для того, щоб Україна могла задовольнити свої потреби у фінансуванні та забезпечити фіскальну та боргову стабільність.

«Посилена мобілізація доходів, підкріплена нещодавно схваленою Національною стратегією доходів, уникаючи заходів, які підривають податкову базу, матиме вирішальне значення для забезпечення фіскальної стабільності. Реформи для подальшого зміцнення рамок підготовки середньострокового бюджету, фіскальних ризиків і прозорості, а також управління державними інвестиціями повинні просуватися на підтримку цих цілей. Обробка зовнішнього комерційного боргу відповідно до параметрів програми також допоможе створити необхідний простір для критичних видатків і відновити прийнятність боргу.

Нещодавній перехід до режиму керованого обмінного курсу став важливим кроком до нормалізації монетарної та валютної політики, а підвищена гнучкість обмінного курсу допоможе посилити стійкість економіки до зовнішніх шоків. Більше того, триваюча дезінфляція та добре закріплені інфляційні очікування та стабільність готівкового валютного ринку підтримують подальше пом’якшення монетарної політики. Поступовий підхід до послаблення валютного контролю, який узгоджується зі стратегією Національного банку України, буде важливим для збереження валютних резервів. Зусилля влади щодо уникнення грошового фінансування мають продовжуватися», - додала Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», МВФ у своїх документах з відповідними структурними маяками для України задля виділення їй наступних фінансових траншів в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF), які Фонд оприлюднив 11 грудня 2023 року, вказав, що створення нового Адміністративного суду для розгляду справ проти національних державних органів сприятиме передбачуваності вирішення спорів для бізнесу.

«Незважаючи на складні обставини війни, влада повинна продовжувати розвивати досягнуті успіхи в реформах управління в рамках програми. Зокрема, законодавство для підтримки ефективності антикорупційних органів матиме вирішальне значення для стійкості та успіху інфраструктури для боротьби з корупцією на високому рівні. Більше того, ефективна перевірка суддів оновленими органами суддівського самоврядування та створення нового Адміністративного суду для розгляду справ проти національних державних органів сприятиме незалежності судової системи та передбачуваності вирішення спорів для бізнесу», - вказав МВФ.

Йдеться про окремий Адміністративний суд для розгляду справ проти НАБУ, НАЗК і Національного банку. При цьому, судячи з документів МВФ, суддів до нього будуть відбирати за тією ж процедурою, що і колись суддів Вищого антикорупційного суду – за участі Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) або подібного органу.

Так, до липня 2024 року Фонд очікує від України «прийняття закону про створення нового адміністративного суду (на заміну ліквідованому Окружному адміністративному суду Києва), що забезпечить незалежний, компетентний та об’єктивний розгляд адміністративних справ, поданих проти НБУ, НАБУ, НАЗК, та інших національних державних органів суддями, які належним чином перевірені на предмет професійної компетентності та доброчесності («з дотриманням процедур відбору подібних для суддів із питань боротьби з корупцією»)».

Окремо наголошується, що після розпуску ОАСК в грудні 2022 року Україна зобов’язалася ухвалити «закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли відповідну професійну перевірку на компетентність і доброчесність з вирішальним голосом незалежних експертів з міжнародним досвідом».

Отже, до кінця липня 2024 року Україна має розробити та ухвалити відповідний закон, який передбачає створення окремого адмінсуду за участі міжнародних експертів.

Автор: Наталя Мамченко

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