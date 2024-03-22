Євген Пушков тимчасово виконуватиме обов’язки генерального директора «Київпастрансу»

У керівництві комунального підприємства «Київпастранс» відбулися зміни.

Джерело фото: The Village Ukraine

Обов’язки генерального директора комунального підприємства «Київпастранс» тимчасово виконуватиме заступник генерального директора підприємства Євген Пушков.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко звільнився.

Також, за словам мера столиці Віталія Кличка, буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк.

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