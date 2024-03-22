Евгений Пушков будет временно исполнять обязанности генерального директора «Киевпасстранса»

В руководстве коммунального предприятия «Киевпасстранс» произошли изменения.

Источник фото: The Village Ukraine

Обязанности генерального директора коммунального предприятия «Киевпасстранс» будет временно выполнять заместитель генерального директора предприятия Евгений Пушков.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», директор «Киевпасстранса» Дмитрий Левченко уволился.

Также, по словам мэра столицы Виталия Кличко, будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк.

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