Директор «Киевпасстранса» Дмитрий Левченко подал заявление об увольнении

Дмитрий Левченко уволился с должности.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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Мэр столицы Виталий Кличко сообщил на заседании Киевсовета об изменениях в руководстве коммунального предприятия «Киевпасстранс».

«Уволился директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко. И будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк», - сообщил мэр.

По словам Кличко, в ближайшие дни будет назначен исполняющий обязанности директора КП «Киевпасстранс».

Также стало известно, что экс-начальник метро Киева Виктор Брагинский сложил свои депутатские полномочия в Киевсовете.

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