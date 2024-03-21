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Верховный Суд объяснил, какие судебные эксперты могут привлекаться к проведению судебных экспертиз

При каких условиях к судебным экспертизам, кроме проводимых исключительно государственными специализированными учреждениями, могут привлекаться также судебные эксперты, не являющиеся работниками этих учреждений – позиция Верховного Суда.

Работника, у которого было бронирование, принудительно мобилизовали и отправили в воинскую часть: что решил суд

Суд установил незаконность действий ТЦК и отметил, что территориальные центры комплектования должны обязательно проверять наличие бронирования у военнообязанных.

Опубликован Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности, рекомендаций о судебной реформе, документ

Как указывает Кабмин, наибольший прогресс – более 90% – достигнут в таких сферах, как интеллектуальная собственность, юстиция, свобода, безопасность, права человека.

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов граждан и бизнеса, упростят сделки со следствием и изменят расчет сроков досудебного расследования – План Ukraine Facility

Реформы в Плане Ukraine Facility предусматривают внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс относительно сделок со следствием, изменение исчисления сроков досудебного расследования, урегулирование криптовалют и создание Реестра банковских счетов.

В Словакии ликвидировали Специальную антикоррупционную прокуратуру, несмотря на возмущение чиновников ЕС

В Европарламенте предупреждают, что ликвидация специальной прокуратуры может угрожать правительству Фицо потерей доступа к фондам ЕС.

  1. В Украине

Директор «Киевпасстранса» Дмитрий Левченко подал заявление об увольнении

12:06, 21 марта 2024
Дмитрий Левченко уволился с должности.
Директор «Киевпасстранса» Дмитрий Левченко подал заявление об увольнении
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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Мэр столицы Виталий Кличко сообщил на заседании Киевсовета об изменениях в руководстве коммунального предприятия «Киевпасстранс».

«Уволился директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко. И будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк», - сообщил мэр.

По словам Кличко, в ближайшие дни будет назначен исполняющий обязанности директора КП «Киевпасстранс».

Также стало известно, что экс-начальник метро Киева Виктор Брагинский сложил свои депутатские полномочия в Киевсовете.

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