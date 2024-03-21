Директор «Киевпасстранса» Дмитрий Левченко подал заявление об увольнении

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил на заседании Киевсовета об изменениях в руководстве коммунального предприятия «Киевпасстранс».
«Уволился директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко. И будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк», - сообщил мэр.
По словам Кличко, в ближайшие дни будет назначен исполняющий обязанности директора КП «Киевпасстранс».
Также стало известно, что экс-начальник метро Киева Виктор Брагинский сложил свои депутатские полномочия в Киевсовете.
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