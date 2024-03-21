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Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд

Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що територіальні центри комплектування повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.

Опубліковано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема рекомендацій щодо судової реформи, документ

Як вказує Кабмін, найбільший прогрес – понад 90% – досягнутий у таких сферах, як інтелектуальна власність, юстиція, свобода, безпека, права людини.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

У Словаччині ліквідували Спеціальну антикорупційну прокуратуру, попри обурення високопосадовців ЄС

У Європарламенті попереджають, що ліквідація спеціальної прокуратури може загрожувати уряду Фіцо втратою доступу до фондів ЄС.

  1. В Україні

Директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко подав заяву про звільнення

12:06, 21 березня 2024
Дмитро Левченко звільнився з посади.
Директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко подав заяву про звільнення
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Мер столиці Віталій Кличко повідомив на засіданні Київради про зміни у керівництві комунального підприємства «Київпастранс».

«Звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк», - повідомив мер.

За словами Кличка, найближчими днями буде призначений виконуючий обов'язки директора КП «Київпастранс».

Також стало відомо, що ексначальник метро Києва Віктор Брагінський склав свої депутатські повноваження в Київраді.

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