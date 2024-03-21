Директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко подав заяву про звільнення

Дмитро Левченко звільнився з посади.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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Мер столиці Віталій Кличко повідомив на засіданні Київради про зміни у керівництві комунального підприємства «Київпастранс».

«Звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк», - повідомив мер.

За словами Кличка, найближчими днями буде призначений виконуючий обов'язки директора КП «Київпастранс».

Також стало відомо, що ексначальник метро Києва Віктор Брагінський склав свої депутатські повноваження в Київраді.

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