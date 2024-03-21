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АРМА виставило на продаж арештовану елітну яхту Медведчука

15:03, 21 березня 2024
Вперше в історії України та практиці АРМА розпочато конкурс з реалізації арештованого активу, який перебуває за кордоном.
АРМА виставило на продаж арештовану елітну яхту Медведчука
Джерело фото: arma.gov.ua
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20 березня відбулося засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, а саме яхти Віктора Медведчука Royal Romance, яка знаходиться в порту хорватського м. Трогір.

Як зазначили у Агенстві розшуку та менеджменту активів, вперше в історії України та практиці АРМА розпочато конкурс з реалізації арештованого активу, який перебуває за кордоном.

Як зазначив Голова Конкурсної Комісії Грігол Катамадзе, за результатами відбору, переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж цього цінного активу, а кошти від реалізації будуть спрямовані на обороноздатність України.

З 21 березня і по 18 квітня АРМА прийматиме заявки від потенційних організаторів торгів. Визначення переможця відбудеться 23 квітня. Саме він організує аукціон, на якому буде обрано того, хто стане власником яхти.

У конкурсі можуть брати участь юридичні особи, які відповідатимуть низці критеріїв. Серед основних:

  • не перебувати під санкціями та не мати санкційних осіб у переліку власників або кінцевих бенефіціарів;
  • не мати серед кінцевих бенефіціарів власників у складі засновників представників країн-агресорів (рф, республіка білорусь);
  • мати не менше трьох років досвіду організації на міжнародному рівні реалізації таких активів як яхти на електронних торгах за принципом аукціону;
  • мати бездоганну ділову репутацію.

Раніше ми повідомляли, що Кабмін дав добро АРМА на продаж яхти Медведчука Royal Romance.

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