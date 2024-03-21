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Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

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  1. Законодавство

Рада ухвалила закон про відповідальність за порушення правил доброчесного лобіювання

11:51, 21 березня 2024
Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який встановлює відповідальність за незаконне здійснення лобіювання та за порушення законодавства у сфері лобіювання.
Рада ухвалила закон про відповідальність за порушення правил доброчесного лобіювання
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У четвер, 21 березня, Верховна Рада прийняла в цілому закон №10373 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання.

За документ віддали свої голоси 290 нардепів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», документ доповнює КУпАП новими статтями 188-46-1 та 188-46-2, які передбачатимуть встановлення адміністративної відповідальності за незаконне здійснення лобіювання та за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Крім того, у законопроекті стаття 24 КУпАП доповнюється новим видом адміністративного стягнення у вигляді заборони здійснення лобіювання.

Також положеннями законопроекту запропоновано розширити повноваження працівників Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) шляхом надання їм повноважень щодо складання протоколів вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 188-46-1 та 188-46-2 КУпАП.

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