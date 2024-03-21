Рада приняла закон об ответственности за нарушение правил добропорядочного лоббирования

Верховная Рада приняла в целом закон, устанавливающий ответственность за незаконное осуществление лоббирования и нарушение законодательства в сфере лоббирования.

В четверг, 21 марта, Верховная Рада приняла в целом закон №10373 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по нарушению законодательства в сфере лоббирования.

За документ отдали свои голоса 290 нардепов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», документ дополняет КУоАП новыми статьями 188-46-1 и 188-46-2, которые будут предусматривать установление административной ответственности за незаконное лоббирование и за нарушение законодательства в сфере лоббирования.

Кроме того, в законопроекте статья 24 КУоАП дополняется новым видом административного взыскания посредством запрета осуществления лоббирования.

Также положениями законопроекта предложено расширить полномочия работников Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) путем предоставления им полномочий по составлению протоколов совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 188-46-1 и 188-46-2 КУоАП.

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