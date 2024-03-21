Экс-начальник метро Киева Брагинский сложил свои депутатские полномочия в Киевсовете, — Виталий Кличко

Мэр Киева также сообщил, что свою депутатскую деятельность завершает Илья Кушнир.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что депутатские полномочия складывают два депутата фракции «УДАР» в Киевсовете. Речь идет об экс-начальнике метро столицы Викторе Брагинском, а также о депутате Илье Кушнире.

Он, по словам Кличко, слишком редко посещал заседание Киевсовета.

Напомним, что Брагинский написал заявление об увольнении с должности начальника столичного метрополитена.

Обязанности начальника коммунального предприятия будет временно выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.

Как известно, в своем расследовании Bihus info разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского.

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