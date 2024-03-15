Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление на увольнение — КГГА

В КГГА также сообщили, кто будет исполнять обязанности начальника коммунального предприятия.

Фото: Виктор Брагинский / Facebook

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Как известно, мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора.

15 марта в пресс-службе КГГА сообщили, что начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский написал заявление на увольнение.

Отмечается, что обязанности начальника коммунального предприятия будет временно исполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.

Как известно, в своем расследовании Bihus info разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского.

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