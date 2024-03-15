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Раде рекомендуют принять законопроект, согласно которому украинцы смогут распорядиться репродуктивными клетками на случай своей смерти

13:15, 15 марта 2024
Комитет по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять в целом законопроект о сохранении генофонда Украинского народа.
Раде рекомендуют принять законопроект, согласно которому украинцы смогут распорядиться репродуктивными клетками на случай своей смерти
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Комитет по правовой политике рекомендует Верховной Раде Украины принять в целом законопроект о сохранении генофонда Украинского народа.

Так, 14 марта состоялось заседание Комитета по правовой политике, на котором рассмотрен проект Закона о внесении изменений в статью 281 Гражданского кодекса Украины о сохранении генофонда Украинского народа (регистр. №10450 от 30 января 2024 года), поданный народными депутатами Украины Дмитриевой О. О. и Радуким М.Б.

Законопроектом предлагается дополнить статью 281 Гражданского кодекса Украины новой частью, предусматривающей, что физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти. При этом распоряжение, а также применение вспомогательных репродуктивных технологий с использованием соответствующих репродуктивных клеток осуществляется согласно порядку и условиям, установленным законодательством. Также предлагается установить, что волеизъявление лица совершено и заверено нотариально до введения в действие настоящего Закона относительно собственных репродуктивных клеток, является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.

Принятие указанного Законопроекта будет способствовать устранению пробелов в законодательстве по обеспечению воплощения конституционных предписаний относительно сохранения генофонда Украинского народа, что особенно насущно в условиях продолжающейся российской агрессии и необходимости восстановления нации.

По результатам обсуждения Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона о внесении изменений в статью 281 Гражданского кодекса Украины о сохранении генофонда Украинского народа принять во втором чтении и в целом в редакции, предложенной Комитетом.

Ранее мы писали, что Верховная Рада 7 февраля приняла за основу, с сокращением наполовину срока предоставления предложений и поправок, законопроект по сохранению генофонда Украинского народа.

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