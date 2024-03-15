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Раді рекомендують прийняти законопроект, згідно з яким українці зможуть розпорядитися репродуктивними клітинами на випадок своєї смерті

13:15, 15 березня 2024
Комітет з питань правової політики рекомендує парламенту прийняти в цілому законопроект щодо збереження генофонду Українського народу.
Раді рекомендують прийняти законопроект, згідно з яким українці зможуть розпорядитися репродуктивними клітинами на випадок своєї смерті
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Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді України прийняти в цілому законопроект щодо збереження генофонду Українського народу.

Так, 14 березня відбулось засідання Комітету з питань правової політики, на якому розглянуто проект Закону про внесення змін до статті 281 Цивільного кодексу України щодо збереження генофонду Українського народу (реєстр. №10450 від 30 січня 2024 року), поданий народними депутатами України Дмитрієвою О.О. та Радуцьким М.Б.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 281 Цивільного кодексу України новою частиною, яка передбачатиме, що фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті. При цьому розпорядження, а також застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням відповідних репродуктивних клітин здійснюється згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством. Також пропонується установити, що волевиявлення особи вчинені та посвідчені нотаріально до введення в дію цього Закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

Прийняття зазначеного Законопроекту сприятиме усуненню прогалин у законодавстві щодо забезпечення втілення конституційних приписів стосовно збереження генофонду Українського народу, що є особливо нагальним в умовах триваючої російської агресії та необхідності відновлення нації.

За результатами обговорення, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 281 Цивільного кодексу України щодо збереження генофонду Українського народу прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій Комітетом.

Раніше ми писали, що Верховна Рада 7 лютого прийняла за основу, зі скороченням наполовину строку надання пропозицій і поправок, законопроєкт щодо збереження генофонду Українського народу.

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