Громадяни зможуть розпорядитися репродуктивними клітинами на випадок своєї смерті

Законопроєктом пропонується доповнити статтю 281 ЦКУ новою частиною, яка передбачатиме, що фізособа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

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Верховна Рада сьогодні, 7 лютого, прийняла за основу, зі скороченням наполовину строку надання пропозицій і поправок, законопроєкт щодо збереження генофонду українського народу (реєстр. №10450 від 30 січня 2024 року).

Законопроєктом пропонується доповнити статтю 281 Цивільного кодексу України новою частиною, яка передбачатиме, що фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті. При цьому розпорядження, а також застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням відповідних репродуктивних клітин здійснюється згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством. Також пропонується установити, що волевиявлення особи вчинені та посвідчені нотаріально до введення в дію цього Закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

«Прийняття зазначеного законопроєкту сприятиме усуненню прогалин у законодавстві щодо забезпечення втілення конституційних приписів стосовно збереження генофонду українського народу, що є особливо нагальним в умовах триваючої російської агресії та необхідності відновлення нації», - зазначили в пресслужбі Апарату ВРУ.

Як ми писали, Верховна Рада виправила норму для забезпечення права загиблих військових на посмертне батьківство, - репродуктивні клітини будуть зберігати безоплатно протягом 3 років.

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