Граждане смогут распорядиться репродуктивными клетками на случай своей смерти

Законопроектом предлагается дополнить статью 281 ГКУ новой частью, предусматривающей, что физлицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти.

Источник фото: Irwan / Unsplash

Верховная Рада сегодня, 7 февраля, приняла за основу с сокращением наполовину срока предоставления предложений и поправок законопроект о сохранении генофонда украинского народа (регистр. №10450 от 30 января 2024 года).

Законопроектом предлагается дополнить статью 281 Гражданского кодекса Украины новой частью, предусматривающей, что физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти. При этом распоряжение, а также применение вспомогательных репродуктивных технологий с использованием соответствующих репродуктивных клеток осуществляется согласно порядку и условиям, установленным законодательством. Также предлагается установить, что волеизъявление лица совершено и заверено нотариально до введения в действие этого Закона относительно собственных репродуктивных клеток, является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.

«Принятие указанного законопроекта будет способствовать устранению пробелов в законодательстве по обеспечению воплощения конституционных предписаний относительно сохранения генофонда украинского народа, что является особенно насущным в условиях продолжающейся российской агрессии и необходимости восстановления нации», - отметили в пресс-службе Аппарата ВРУ.

Как мы писали, Верховная Рада исправила норму для обеспечения права погибших военных на посмертное отцовство – репродуктивные клетки будут сохранять безвозмездно в течение 3 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.