Источник фото: SUD.UA

Члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей спасли Максима Пампуру от неприятностей.

Рассмотрение дисциплинарного дела по обращению Совета судей Украины относительно как действующего, так и прошлого руководителей Государственной судебной администрации, 1 и 5 февраля в определенной степени вышло скандальным.

Напомним, что Совет судей Украины в августе прошлого года признал деятельность Государственной судебной администрации относительно организационного и финансового обеспечения деятельности органов судебной власти в 2022-2023 годах неудовлетворительной.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», у Совета судей тогда возникли вопросы к ГСА по качеству материального и финансового обеспечения судов первой инстанции, непрозрачной ситуации с начислением премий работникам аппаратов судов и сотрудникам ГСА, отсутствия реальной помощи судам, оказавшимся в сложной ситуации (как КОАС после ликвидации ОАС города Киева), непрозрачного распределения международной технической помощи, не совсем понятных расходов во время войны, таких как издание 500 экземпляров юбилейной книги, посвященной 20-летию Государственной судебной администрации, общей стоимостью 405 тысяч гривен.

Хотя немало вопросов было адресовано скорее к уже бывшему главе ГСА Алексею Сальникову, которого ВСП уволил в декабре 2023 года за совершение коррупционного правонарушения, впрочем, были вопросы и к действующему и. о. главы ГСА Максиму Пампуре, который во времена Алексея Сальникова отвечал за финансовые аспекты деятельности ГСА.

Во время заседания Комиссии по высшему корпусу государственной службы в системе правосудия председатель Совет судей Богдан Монич повторил суть претензий, возникших к ГСА в 2022-2023 годах.

«Фактически речь идет о том, что ГСА оказалась вне контроля судебной власти. ГСА решает ряд вопросов на свое усмотрение. ГСА не хочет объяснять свои решения и действия. Получить любую информацию от ГСА – это проблема. Есть откровенное сокрытие информации. К сожалению, Судебная администрация фактически проводит независимую политику от судов и органов судейского управления», - рассказал Богдан Монич Комиссии.

Глава ССУ также отметил, что Совет судей сталкивался даже с прямой дезинформацией со стороны ГСА относительно реального размера заработной платы в аппаратах судов. «Цифры, которые нам предоставляла ГСА, не соответствовали реальным выплатам», – сообщил глава Совета судей.

Богдан Монич рассказал, что при этом в ГСА в 2022 году выплачивались достаточно высокие премии. К примеру, водителям ГСА начислялись премии в размере 486% от должностного оклада, а сотрудники фактически не работавших в 2022 году ТУ ГСА в Херсонской области и ТУ ГСА в Луганской области получали стимулирующие выплаты в размере 125% и 116% от должностного оклада соответственно.

Кроме того, по словам председателя ССУ, в 2022 году руководство ГСА проигнорировало достигнутые в 2021 году между ССУ и ГСА договоренности о том, что уровень стимулирующих в ГСА будет выплачиваться максимум на уровне работников аппаратов апелляционных судов (т. е. не больше заявленных тогда ГСА для апелляций 45 % от оклада). Однако в 2022 году, например, в ТУ ГСА в Ивано-Франковской области премии составили - 60,9% от оклада, в ТУ ГСА в Винницкой области - 69% от оклада, Закарпатской области - 81%, Запорожской - 97%, Волынской области - 100,5 %.

Однако некоторые члены Комиссии по высшему корпусу государственной службы довольно интересно отреагировали на претензии Совета судей к ГСА.

Так, член Комиссии, заместитель председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов вообще подверг сомнению право Совета судей получать от ГСА отчеты и объяснения.

«А чем предусмотрено, что ГСА должно отчитываться перед ССУ? ГСА подотчетна исключительно Высшему совету правосудия. Вы посягаете на полномочия ВСП?», - задал вопрос главе ССУ Дмитрий Лукьянов.

«Я напомню, что почти весь 2022 год и в начале 2023 года у ВСП не было полномочного состава. Совет судей тогда оставался единственным действующим органом судейского управления. ССУ может осуществлять контроль над деятельностью ГСА, поскольку речь идет о финансировании судов. Напомним, что ГСА распоряжается миллиардами гривен», - ответил Богдан Монич.

«Но перераспределение средств на те или иные нужды – это же дискреционные полномочия ГСА. ГСА распределяет средства так, как считает нужным. Чем предусмотрено то, что ССУ вообще может давать какое-то поручение ГСА?», - снова не согласился с председателем Совета судей Дмитрий Лукьянов.

Кроме того, некоторые члены Комиссии предложили Богдану Моничу перечислить «с юридической точки зрения» нормы законов и нормативных документов, которые, по мнению ССУ, нарушил Максим Пампура.

«Коллеги, ССУ вам направило свое решение, в котором изложены все претензии к руководству ГСА. Вы сейчас требуете, чтобы я занялся перечислением разных норм и пунктов. Если так нужно, то на следующее заседание я сделаю выписки из законов и нормативных документов», – ответил Богдан Монич.

«Председатель Совета судей не отвечает ни на один наш вопрос», - несколько эмоционально сообщил другим членам Комиссии Дмитрий Лукьянов.

Что касается Максима Пампуры, то и. о. главы ГСА полностью отрицал свою вину, а в части эпизодов отметил, что те или иные решения в системе ГСА были обусловлены позицией бывшего главы ГСА Алексея Сальникова. К указанным решениям лично Максим Пампура, по его словам, вообще не имел никакого отношения.

В итоге, после довольно продолжительной дискуссии, председатель Комиссии по высшему корпусу государственной службы, член ВСП Николай Мороз предложил закрыть дисциплинарное производство в отношении Максима Пампуры в связи с отсутствием в его действиях состава дисциплинарного проступка.

«Подумайте, какой сигнал вы посылаете судам. Вы фактически говорите, что в деятельности ГСА "все хорошо", хотя это далеко не так. Вы говорите, что ГСА может и дальше делать что угодно. Судебная администрация распоряжается огромными средствами и материальными ресурсами, однако никогда добровольно не желает объяснять, как и куда тратятся деньги. В деятельности ГСА нет прозрачности, руководство Судебной администрации пытается скрывать даже обычную информацию», - обратился к членам Комиссии Богдан Монич.

В итоге для голосования Комиссии было предложено два варианта:

о закрытии дисциплинарного производства в отношении Максима Пампуры в связи с отсутствием в его действиях состава дисциплинарного проступка

о привлечении Максима Пампуры к дисциплинарной ответственности в виде выговора в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей

Автором последнего предложения стал член Комиссии, судья Верховного Суда Евгений Синельников.

Он отметил, что с распределением премий в судах и структуре ГСА действительно происходили странные вещи.

Кроме того, он обратил внимание на эпизод, когда "Профсоюзная ассоциация португальских судей" передала Службе судебной охраны помощь на 64,4 тыс. евро (шлемы, бронежилеты, индивидуальные аптечки). По предварительной договоренности с ГСА указанные средства личной безопасности должны были быть переданы в суды в прифронтовых районах для обеспечения безопасности работающих там судей, работников аппаратов судов и сотрудников Судебной охраны. Но они почему-то остались в распоряжении ТУ ССО в Львовской области.

«Руководитель ГСА не дал исчерпывающего ответа, почему так произошло», – отметил Евгений Синельников.

Впрочем, предложение о закрытии дисциплинарного производства поддержали большинство членов Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы – члены ВСП Николай Мороз, Дмитрий Лукьянов и члены ВККС Руслан Мельник и Андрей Пасечник.

Против такого предложения проголосовали члены Комиссии – судьи Верховного Суда Евгений Синельников, Татьяна Малашенкова и Александр Стародуб.

Таким образом, Высшему совету правосудия предложено закрыть дисциплинарное производство в отношении Максима Пампуры.

Также председатель Комиссии Николай Мороз отметил, что, по его мнению, существует недопонимание между ССУ и ГСА, которое выливается в соответствующие дисциплинарные производства. Он предложил создать координационную рабочую группу, в которую войдут представители ВСП, ВККС, ССУ и ГСА для поиска путей решения проблем, возникающих в ходе деятельности указанных органов.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета» 12 января Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия признала отсутствие состава дисциплинарного проступка в действиях исполняющего обязанности председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры в ситуации, сложившейся вокруг санатория «Шкло».

Источник фото: SUD.UA

Автор: Вячеслав Хрипун

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