Правовые и этические основы применения искусственного интеллекта в судопроизводстве – третья лекция судей КСУ, видео

Судьи КСУ Виктор Городовенко и Галина Юровская во время третьей лекции из цикла, посвященного Заключению КСЕС, отметили, что использование инструментов обработки данных как замены юридического исследования судьей искусственным интеллектом для помощи судьям в принятии решений может ослабить способность каждого судьи принимать решения.

В Конституционном Суде Украины состоялась третья лекция по циклу, посвященному Заключению Консультативного совета европейских судей (КСЕС) «Двигаясь вперед: использование ассистивных технологий в судопроизводстве» от 1 декабря 2023 года № 26 (2023) на тему «Судья и искусство и угрозы».

В этой лекции судья КСУ, также представитель Украины в КСЕС Виктор Городовенко и судья КСУ Галина Юровская рассказали о вызовах и проблемах, связанных с применением искусственного интеллекта в судопроизводстве, и сосредоточили внимание на правовых и этических основах использования технологий, а также позициях ЕСПЧ.

Судді зазначили, що ухвалення судових рішень є висококваліфікованою діяльністю і це вимагає значної підготовки та досвіду. Проте використання інструментів обробки даних як заміни юридичного дослідження суддею штучним інтелектом для допомоги суддям в ухваленні рішень може послабити здатність кожного судді ухвалювати рішення.

Крім того, судді можуть стати залежними від технічної допомоги, а також від тих компаній, які формують технічне завдання на створення штучного інтелекту або інформаційного продукту. Це створює загрозу для інституційної незалежності судової влади, оскільки фактично процес ухвалення рішень може потрапити до тих компаній, які розробляють інструменти обробки даних.

Також становлять ризик для здатності судової системи виконувати свій обов’язок щодо забезпечення відкритого правосуддя неналежне використання аудіо- та відеоконференції. Так, наприклад, участь у судовому процесі з дому, в автомобілі чи у громадському місці може підірвати розуміння суспільством важливості цього процесу.

Судді наголосили, що впроваджувати технологічні зміни слід помірно, інакше є ризик того, що такі зміни будуть реалізовані неповно.

Держава має забезпечити альтернативи у тому разі, якщо у громадян немає технічної можливості звернутися до суду. Наприклад, подання позовів тільки в електронній формі не може обмежувати право на звернення до суду. Тому в законодавстві обов’язково повинні бути передбачені альтернативні варіанти для звернення громадян до суду, або надана допомога у цьому.

Судді також повідомили, що використання технологій тягне за собою великий обсяг обробки даних та наголосили на важливості непорушності прав людини, зокрема і права на захист персональних даних. Збій системи може зробити дані справи недоступними, а тому існує ризик для ефективного доступу до правосуддя в разі відсутності дієвих технологічних та/або паперових систем резервного копіювання.

Лектори також звернули увагу й на те, що надмірне використання технологій може негативно вплинути на здоров’я користувачів, а саме призвести до втоми, напруги очей, головного болю, і, як наслідок, викликати стрес, зниження концентрації уваги тощо. Зокрема усі ці фактори збільшують ризик суддівської помилки.

Крім того, судді наголосили на важливості чіткої правової та етичної основи для розроблення та використання технологій судовими органами, зазначивши, що використання технологій повинно узгоджуватися з принципами незалежності та неупередженості суддів, відповідати правам на приватність і захист даних, справедливий судовий розгляд, свободу вираження поглядів та інше.

Подробиці цієї лекції дивіться за посиланням: тут.

У наступній лекції буде окремо зосереджено увагу слухачів на використанні інформаційних технологій в українському судочинстві.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» детально описувала даний Висновок КРЄС.

З першою лекцією можна ознайомитися за посиланням.

Переглянути другу лекцію можна тут.

Автор: Наталя Мамченко

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