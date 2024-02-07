Егор Чернев рассказал о нюансах нового законопроекта о мобилизации

Есть 14 дней на подачу поправок, и работа профильного Комитета будет зависеть от количества этих поправок.

Источник фото: sluga-narodu.com

Как мы писали, парламент поддержал в первом чтении новый законопроект №10449, касающийся мобилизации. В дальнейшем будет происходить большая работа по подготовке документа ко второму чтению.

Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев рассказал, что представители Министерства обороны присутствовали на заседании профильного Комитета.

«Мы услышали их позицию, а они услышали нашу позицию, что должно быть изменено до второму чтению. Думаю, что этот законопроект должен быть изменен и сбалансирован до второго чтения. В частности, не могут аспиранты, обучающиеся на контракте и бюджете, иметь разные условия отсрочки от мобилизации. Сейчас выглядит так, что те, кто на бюджете, имеют отсрочку, а для тех, кто на контракте, Министерство обороны предлагает ее отменить. Это в принципе нарушает баланс и Конституцию. Думаю, что это будет исправлено», – отметил политик.

По его словам, принятый законопроект базово уже больше отвечает и потребностям, которые есть от военных и Генштаба, и более справедлив в отношении тех, кто должен идти в армию. В то же время, остаются вопросы относительно уклонистов.

«Здесь нужно взвесить все «за» и «против», ведь мы действительно можем не получить результат по пополнению войска, но точно получим негативный результат в экономическом плане. По сравнению с первой редакцией Министерство обороны изменило лишь то, чтобы решение отноительно уклонистов возлагалось не на ТЦК, а на суды. Это уже более справедливый подход. Однако нужен ли вообще такой подход, остается под вопросом. Мы хотим выслушать все стороны», – подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что теперь есть 14 дней на подачу поправок, и работа профильного Комитета будет зависеть от количества этих поправок.

«Думаю, если будет от 100 до 500 поправок, то мы это довольно быстро проработаем. Если же будет больше чем нескольких тысяч правок, то рассмотрение может затянуться. Сегодня у нас на Комитете были депутаты, подававшие альтернативные законопроекты. В общем, то, что они предлагали, сходится с нашей позицией. Если мы найдем консенсус по ключевым вопросам, то будет консенсус в зале и во время голосования», - подчеркнул парламентарий.

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