В Украине планируют урегулировать производство хмеля в соответствии со стандартами ЕС

Раде рекомендуют принять за основу доработанный законопроект о хмеле.

Источник фото: fazenda.net.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел доработанный в Комитете проект Закона «О хмеле и хмелепродуктах» и решил рекомендовать ВРУ при рассмотрении в первом чтении принять за основу доработанный законопроект № 9234.

Как отмечается, законопроект направлен на приведение в соответствие со стандартами Европейского Союза основных принципов и требований к выращиванию, производству, переработке, маркировке, сертификации хмеля и хмелепродуктов, а также правовых основ деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов хозяйствования и порядка государственного контроля в данной отрасли.

Положениями доработанного законопроекта определяются:

общие требования к сертификации хмеля (хмелепродуктов);

требования к сертификационным центрам и порядок их включения в Реестр сертификационных центров;

порядок осуществления компетентным органом контроля за деятельностью сертификационных центров;

порядок осуществления компетентным органом контроля над деятельностью сертификационных центров;

особенности маркировки хмеля (хмелепродуктов) и порядок официального надзора за этим процессом;

содержание сертификатов хмеля и хмелепродуктов;

порядок и особенности подготовки, переработки и смешивания хмеля;

требования к ввозу (пересылке) хмеля и хмелепродуктов;

определено деятельность и основные полномочия объединения производителей хмеля и хмелепродуктов;

урегулирована процедура государственного контроля и привлечения к ответственности за нарушение законодательства в области хмеля и хмелепродуктов.

Кроме того, законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах» в части расширения наименований категории пищевых продуктов и их обозначений.

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