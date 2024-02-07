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В Украине планируют урегулировать производство хмеля в соответствии со стандартами ЕС

21:28, 7 февраля 2024
Раде рекомендуют принять за основу доработанный законопроект о хмеле.
В Украине планируют урегулировать производство хмеля в соответствии со стандартами ЕС
Источник фото: fazenda.net.ua
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Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел доработанный в Комитете проект Закона «О хмеле и хмелепродуктах» и решил рекомендовать ВРУ при рассмотрении в первом чтении принять за основу доработанный законопроект № 9234.

Как отмечается, законопроект направлен на приведение в соответствие со стандартами Европейского Союза основных принципов и требований к выращиванию, производству, переработке, маркировке, сертификации хмеля и хмелепродуктов, а также правовых основ деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов хозяйствования и порядка государственного контроля в данной отрасли.

Положениями доработанного законопроекта определяются:

  • общие требования к сертификации хмеля (хмелепродуктов);
  • требования к сертификационным центрам и порядок их включения в Реестр сертификационных центров;
  • порядок осуществления компетентным органом контроля за деятельностью сертификационных центров;
  • порядок осуществления компетентным органом контроля над деятельностью сертификационных центров;
  • особенности маркировки хмеля (хмелепродуктов) и порядок официального надзора за этим процессом;
  • содержание сертификатов хмеля и хмелепродуктов;
  • порядок и особенности подготовки, переработки и смешивания хмеля;
  • требования к ввозу (пересылке) хмеля и хмелепродуктов;
  • определено деятельность и основные полномочия объединения производителей хмеля и хмелепродуктов;
  • урегулирована процедура государственного контроля и привлечения к ответственности за нарушение законодательства в области хмеля и хмелепродуктов.

Кроме того, законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах» в части расширения наименований категории пищевых продуктов и их обозначений.

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