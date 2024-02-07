В Україні планують врегулювати виробництво хмелю відповідно до стандартів ЄС

Раді рекомендують прийняти за основу доопрацьований законопроєкт про хміль.

Джерело фото: fazenda.net.ua

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики розглянув доопрацьований у Комітеті проєкт Закону «Про хміль та хмелепродукти» та вирішив рекомендувати ВРУ при розгляді у першому читанні прийняти за основу доопрацьований законопроєкт № 9234.

Як зазначається, законопроєкт спрямований на приведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу основних принципів та вимог до вирощування, виробництва, переробки, маркування, сертифікації хмелю та хмелепродуктів, а також правових основ діяльності центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання та порядку державного контролю у цій галузі.

Положеннями доопрацьованого законопроєкту визначаються:

загальні вимоги до сертифікації хмелю (хмелепродуктів);

вимоги до сертифікаційних центрів та порядок їх включення до Реєстру сертифікаційних центрів;

порядок здійснення компетентним органом контролю за діяльністю сертифікаційних центрів;

особливості маркування хмелю (хмелепродуктів) та порядок офіційного нагляду за цим процесом;

зміст сертифікатів хмелю та хмелепроудктів;

порядок та особливості підготовки, переробки та змішування хмелю;

вимоги до ввезення (пересилання) хмелю та хмелепродуктів;

визначено діяльність та основні повноваження об’єднання виробників хмелю та хмелепродуктів;

врегульовано процедуру державного контролю та притягнення до відповідальності за порушення законодавства у галузі хмелю та хмелепродуктів.

Окрім цього, законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» в частині розширення найменувань категорії харчових продуктів та їхніх позначень.

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