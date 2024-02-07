Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Батьків за ухилення від забезпечення навчання та виховання дітей будуть штрафувати від 850 грн

Верховна Рада проголосувала за основу законопроект про притягнення батьків до відповідальності за ухилення від навчання і виховання дітей.

Можна дізнатися, скільки справ відкривається проти підприємців і скільки проводиться обшуків, — Мінцифри анонсувало заходи на виконання рішення РНБО

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на виконання рішення РНБО запустять цифрове рішення, де можна буде дивитися, скільки справ відкрили проти бізнесу і скільки проводиться обшуків

Василь Малюк на зустрічі з послами G7: «Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100% – я не допущу жодних порушень цього принципу у діяльності СБУ»

Голова СБУ Василь Малюк на зустрічі з послами країн G7 розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова.

Будемо шукати компроміси щодо відстрочки для аспірантів та арешту рахунків, - Олена Шуляк розповіла, які зміни чекають законопроект про мобілізацію

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що до другого читання до законопроекту внесуть зміни щодо відстрочки для аспірантів і арешту рахунків ухилянтів.

8 судів поки що взагалі не провели класифікацію посад державної служби

Заробітна плата в апаратах восьми судів поки що буде нараховуватися як і в 2023 році.

  1. Законодавство
  2. / В Україні

В Україні планують врегулювати виробництво хмелю відповідно до стандартів ЄС

21:28, 7 лютого 2024
Раді рекомендують прийняти за основу доопрацьований законопроєкт про хміль.
В Україні планують врегулювати виробництво хмелю відповідно до стандартів ЄС
Джерело фото: fazenda.net.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики розглянув доопрацьований у Комітеті проєкт Закону «Про хміль та хмелепродукти» та вирішив рекомендувати ВРУ при розгляді у першому читанні прийняти за основу доопрацьований законопроєкт № 9234.

Як зазначається, законопроєкт спрямований на приведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу основних принципів та вимог до вирощування, виробництва, переробки, маркування, сертифікації хмелю та хмелепродуктів, а також правових основ діяльності центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання та порядку державного контролю у цій галузі.

Положеннями доопрацьованого законопроєкту визначаються:

  • загальні вимоги до сертифікації хмелю (хмелепродуктів);
  • вимоги до сертифікаційних центрів та порядок їх включення до Реєстру сертифікаційних центрів;
  • порядок здійснення компетентним органом контролю за діяльністю сертифікаційних центрів;
  • особливості маркування хмелю (хмелепродуктів) та порядок офіційного нагляду за цим процесом;
  • зміст сертифікатів хмелю та хмелепроудктів;
  • порядок та особливості підготовки, переробки та змішування хмелю;
  • вимоги до ввезення (пересилання) хмелю та хмелепродуктів;
  • визначено діяльність та основні повноваження об’єднання виробників хмелю та хмелепродуктів;
  • врегульовано процедуру державного контролю та притягнення до відповідальності за порушення законодавства у галузі хмелю та хмелепродуктів.

Окрім цього, законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» в частині розширення найменувань категорії харчових продуктів та їхніх позначень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео