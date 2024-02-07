У Києві відсутнє опалення в понад 350 житлових будинках

Наразі ведуться відновлювальні роботи.

Джерело фото: КМДА

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У Києві у Дніпровському районі є пошкодження тепломережі, через що без опалення залишилися 355 житлових будинків.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«В Дніпровському районі пошкодження тепломережі. Без опалення 355 житлових будинків», - сказано у повідомленні.

Водночас у КМВА зазначили, що медзаклад, який розташований в цьому районі, заживлено від модульних котелень.

Наразі ведуться відновлювальні роботи.

У КМДА повідомили, що мобільні котельні працюватимуть до завершення ремонту тепломережі та відновлення централізованого теплопостачання.

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