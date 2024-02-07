В Киеве отсутствует отопление в более чем 350 жилых домах

В Киеве в Днепровском районе есть повреждения теплосети, из-за чего без отопления остались 355 жилых домов.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
«В Днепровском районе повреждение теплосети. Без отопления 355 жилых домов», – говорится в сообщении.
В то же время в КГВА отметили, что медучреждение, который расположен в этом районе, заживлен от модульных котельных.
В настоящее время ведутся восстановительные работы.
В КГГА сообщили, что мобильные котельные будут работать до завершения ремонта теплосети и возобновления централизованного теплоснабжения.
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