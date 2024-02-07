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Єгор Чернєв розповів про нюанси нового законопроєкту про мобілізацію

21:41, 7 лютого 2024
Є 14 днів на подачу правок, і робота профільного Комітету залежатиме від кількості цих правок.
Єгор Чернєв розповів про нюанси нового законопроєкту про мобілізацію
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Як ми писали, парламент підтримав у першому читанні новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації. Надалі триватиме велика робота з підготовки документа до другого читання.

Народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв розповів, що представники Міністерства оборони були присутні на засідання профільного Комітету.

«Ми почули їхню позицію, а вони почули нашу позицію, що має бути змінене до другого читання. Думаю, що цей законопроєкт має бути змінений і збалансований до другого читання. Зокрема, не можуть аспіранти, що навчаються на контракті й на бюджеті, мати різні умови відстрочки від мобілізації. Зараз виглядає так, що ті, хто на бюджеті, мають відстрочку, а для тих, хто на контракті, Міністерство оборони пропонує її скасувати. Це в принципі порушує баланс та Конституцію. Думаю, що це буде виправлено», - зазначив політик.

За його словами, ухвалений законопроєкт базово вже більше відповідає і потребам, які є від військових та Генштабу, і більш справедливий стосовно тих, хто має йти у військо. Водночас залишаються питання щодо ухилянтів.

«Тут потрібно зважити всі «за» та «проти», адже ми дійсно можемо не отримати результату щодо поповнення війська, але точно отримаємо негативний результат в економічному плані. Порівняно з першою редакцією, Міністерство оборони змінило лише те, щоб рішення стосовно ухилянтів покладалося не на ТЦК, а на суди. Це вже більш справедливий підхід. Проте чи взагалі потрібний такий підхід, залишається під питанням. Ми хочемо вислухати всі сторони», - наголосив народний депутат.

Він додав, що тепер є 14 днів на подачу правок, і робота профільного Комітету залежатиме від кількості цих правок.

«Думаю, якщо буде від 100 до 500 правок, то ми це досить швидко опрацюємо. Якщо ж буде більш як декілька тисяч правок, то розгляд може затягнутися. Сьогодні у нас на Комітеті були депутати, які подавали альтернативні законопроєкти. Загалом те, що вони пропонували, сходиться з нашою позицією. Якщо ми знайдемо консенсус у ключових питаннях, то буде консенсус у залі й під час голосування», - підкреслив парламентарій.

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