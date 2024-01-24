Судді КСУ Галина Юровська та Віктор Городовенко провели лекцію «Суддя і штучний інтелект: переваги, виклики і загрози» у контексті висновку КРЄС, відео

Розпочато цикл тематичних лекцій, присвячених Висновку КРЄС «Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві» від 1 грудня 2023 року №26 (2023).

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська та суддя Конституційного Суду України, представник України в Консультативній раді європейських суддів (КРЄС) Віктор Городовенко провели першу цьогорічну лекцію на тему: «Суддя і штучний інтелект: переваги, виклики і загрози» (частина І) у циклі тематичних лекцій, присвячених Висновку КРЄС «Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві» від 1 грудня 2023 року №26 (2023).

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» детально описувала даний Висновок КРЄС.

У перших двох лекціях судді КСУ розповідатимуть про застосування інформаційних технологій та можливості використання штучного інтелекту під час здійснення судочинства.

Упродовж першої частини судді наголошували, що Висновок №26 був підготовлений на основі попередніх висновків КРЄС, зокрема Великої хартії суддів (2010) та Висновку КРЄС №14 (2011) «Правосуддя та інформаційні технології (ІТ)», у ньому також ураховано низку інших документів Ради Європи.

За словами суддів Конституційного Суду України, Висновок №26 потрібно розглядати у взаємозв’язку із Висновком №14, у якому йдеться про застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІТ) у судах, увагу сконцентровано на можливостях та впливі, що отримують судова влада та судочинство від використання ІТ.

Судді наголошували й на тому, що Висновок № 14 був підготовлений тоді, коли використання та характер технологій перебували на ранній стадії розвитку.

Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) розробила низку документів, які стали основою для впровадження асистивних технологій. Більш детально про основні джерела, які були враховані під час ухвалення Висновку № 26, зокрема такі, як: Цифрові технології для кращого правосуддя – Інструментарій для дій (2020) Міжамериканського банку розвитку, Закон про штучний інтелект; Загальний регламент про захист даних дивіться в лекції.

Судді також розповіли про ключові принципи Європейської етичної хартії Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) Ради Європи щодо використання штучного інтелекту в судових системах та їхньому середовищі (2018), їх зміст та реалізацію.

Зокрема, такими принципами є повага до основоположних прав; прозорість, неупередженість, справедливість; контроль користувачем.

Крім того, лектори звернули увагу на особливості застосування штучного інтелекту (ШІ) суддями, наголосивши на головній ролі судді та його персональній відповідальності у разі застосування ШІ у своїх дослідженнях чи роботі, а також потребі в перевірянні ним відповідних юридичних позицій і неприпустимості їх автоматичного застосування.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у Висновку №26 наголошено, що використання технологій повинно, перш за все, поважати природу судового процесу.

«Технології не повинні втручатися у сферу справедливості. Технології не повинні знеохочувати або перешкоджати критичному мисленню суддів, оскільки це може призвести до стагнації правового розвитку та ерозії системи правового захисту. Тому технологічні інструменти повинні поважати процес ухвалення судових рішень і автономію суддів», зазначено у Висновку.

Нагадаємо, що Україну у складі КРЄС представляють суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко (представник від України в КРЄС) та суддя Верховного Суду, голова Комітету Ради суддів України з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів Єгор Краснов (заступник представника).

Раніше Віктор Городовенко прокоментував «Судово-юридичній газеті» ключові аспекти даного Висновку.

Автор: Наталя Мамченко

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