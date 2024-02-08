Правові та етичні основи застосування штучного інтелекту в судочинстві, - третя лекція суддів КСУ, відео

Судді КСУ Віктор Городовенко та Галина Юровська під час третьої лекції із циклу, присвяченому Висновку КРЄС, зокрема зазначили, що використання інструментів обробки даних як заміни юридичного дослідження суддею штучним інтелектом для допомоги суддям в ухваленні рішень може послабити здатність кожного судді ухвалювати рішення.

У Конституційному Суді України відбулася третя лекція із циклу, присвяченому Висновку Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) «Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві» від 1 грудня 2023 року № 26 (2023) на тему «Суддя і штучний інтелект: переваги, виклики і загрози».

У цій лекції суддя КСУ, який також є представником України у КРЄС Віктор Городовенко та суддя КСУ Галина Юровська розповіли про виклики та проблеми, пов’язані із застосуванням штучного інтелекту у судочинстві, і зосередили увагу на правових й етичних основах використання технологій, а також позиціях ЄСПЛ.

Судді зазначили, що ухвалення судових рішень є висококваліфікованою діяльністю і це вимагає значної підготовки та досвіду. Проте використання інструментів обробки даних як заміни юридичного дослідження суддею штучним інтелектом для допомоги суддям в ухваленні рішень може послабити здатність кожного судді ухвалювати рішення.

Крім того, судді можуть стати залежними від технічної допомоги, а також від тих компаній, які формують технічне завдання на створення штучного інтелекту або інформаційного продукту. Це створює загрозу для інституційної незалежності судової влади, оскільки фактично процес ухвалення рішень може потрапити до тих компаній, які розробляють інструменти обробки даних.

Також становлять ризик для здатності судової системи виконувати свій обов’язок щодо забезпечення відкритого правосуддя неналежне використання аудіо- та відеоконференції. Так, наприклад, участь у судовому процесі з дому, в автомобілі чи у громадському місці може підірвати розуміння суспільством важливості цього процесу.

Судді наголосили, що впроваджувати технологічні зміни слід помірно, інакше є ризик того, що такі зміни будуть реалізовані неповно.

Держава має забезпечити альтернативи у тому разі, якщо у громадян немає технічної можливості звернутися до суду. Наприклад, подання позовів тільки в електронній формі не може обмежувати право на звернення до суду. Тому в законодавстві обов’язково повинні бути передбачені альтернативні варіанти для звернення громадян до суду, або надана допомога у цьому.

Судді також повідомили, що використання технологій тягне за собою великий обсяг обробки даних та наголосили на важливості непорушності прав людини, зокрема і права на захист персональних даних. Збій системи може зробити дані справи недоступними, а тому існує ризик для ефективного доступу до правосуддя в разі відсутності дієвих технологічних та/або паперових систем резервного копіювання.

Лектори також звернули увагу й на те, що надмірне використання технологій може негативно вплинути на здоров’я користувачів, а саме призвести до втоми, напруги очей, головного болю, і, як наслідок, викликати стрес, зниження концентрації уваги тощо. Зокрема усі ці фактори збільшують ризик суддівської помилки.

Крім того, судді наголосили на важливості чіткої правової та етичної основи для розроблення та використання технологій судовими органами, зазначивши, що використання технологій повинно узгоджуватися з принципами незалежності та неупередженості суддів, відповідати правам на приватність і захист даних, справедливий судовий розгляд, свободу вираження поглядів та інше.

Подробиці цієї лекції дивіться за посиланням: тут.

У наступній лекції буде окремо зосереджено увагу слухачів на використанні інформаційних технологій в українському судочинстві.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» детально описувала даний Висновок КРЄС.

З першою лекцією можна ознайомитися за посиланням.

Переглянути другу лекцію можна тут.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.