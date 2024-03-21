АРМА выставило на продажу арестованную элитную яхту Медведчука

Впервые в истории Украины и практике АРМА начат конкурс по реализации арестованного актива, который находится за границей.

Источник фото: arma.gov.ua

20 марта состоялось заседание Комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц, которые осуществляют реализацию арестованных активов, а именно яхты Виктора Медведчука Royal Romance, которая находится в порту хорватского г. Трогир.

Как отметили в Агентстве розыска и менеджмента активов, впервые в истории Украины и практике АРМА начат конкурс по реализации арестованного актива, который находится за границей.

Как отметил Глава Конкурсной комиссии Григол Катамадзе, по результатам отбора, победитель конкурса организует и проведет публичную продажу этого ценного актива, а средства от реализации будут направлены на обороноспособность Украины.

С 21 марта по 18 апреля АРМА будет принимать заявки от потенциальных организаторов торгов. Определение победителя состоится 23 апреля. Именно он организует аукцион, на котором будет выбран тот, кто станет владельцем яхты.

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, которые будут отвечать ряду критериев. Среди основных:

не находиться под санкциями и не иметь санкционных лиц в перечне владельцев или конечных бенефициаров;

не иметь среди конечных бенефициаров владельцев в составе учредителей представителей стран-агрессоров (рф, республика беларусь);

иметь не менее трех лет опыта организации на международном уровне реализации таких активов как яхты на электронных торгах по принципу аукциона;

иметь безупречную деловую репутацию.

Ранее мы сообщали, что Кабмин дал добро АРМА на продажу яхты Медведчука Royal Romance.

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