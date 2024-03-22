Во Франции 28 человек получили тюремные сроки за кибербуллинг на инфлюенсерке

Французская инфлюенсерка Магали Берда в течение двух лет стала жертвой онлайн-насилия.

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За кибербуллинг французского инфлюенсера Магали Берды 28 человек были приговорены к тюремному заключению. Об этом сообщает Business Insider.

Магали Берда стала жертвой онлайн-насилия в течение последних двух лет, которое было подстрекано рэпером Booba. Согласно решению парижского суда, осужденные получили сроки от 4 до 18 месяцев, при этом некоторые из них были условно осуждены.

Из 14 человек было отдано немедленное заключение, а все обвиняемые обязаны уплатить компенсацию в размере 54 000 евро за нанесенный ущерб. Кроме того, всем осужденным наложен запрет на контакт с Бердой в течение двух лет.

Адвокаты Магали Берды характеризуют это дело как "крупнейшее дело о киберпреследовании" в истории французской юриспруденции. Приговор рассматривается как сигнал для жертв кибербуллинга, что правосудие может победить.

Среди прочего, сама Магали Берда должна выстоять перед судом по обвинению в отмывании денег, тогда как ее маркетинговая компания находится под следствием по обвинению в мошенничестве.

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