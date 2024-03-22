Судебные расходы в административном судопроизводстве – из чего состоят и с чем связаны

Суд, учитывая имущественное положение стороны, может уменьшить размер судебных издержек или освободить от оплаты полностью или частично, или отсрочить или рассрочить уплату.

Как поясняют в Пятом апелляционном административном суде, согласно статье 132 КАС Украины судебные издержки состоят из судебного сбора и расходов, связанных с рассмотрением дела, к которым относятся расходы:

на профессиональную юридическую помощь;

сторон и их представителей, которые связаны с прибытием в суд;

связаны с привлечением свидетелей, специалистов, переводчиков, экспертов и проведением экспертиз;

связаны с истребованием доказательств, проведением досмотров по их местонахождению, обеспечением доказательств;

связанные с совершением других процессуальных действий или подготовкой к рассмотрению дела.

В свою очередь размер судебного сбора, порядок его уплаты, возврат и освобождение от уплаты устанавливаются ЗУ «О судебном сборе».

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 296 КАС Украины, к апелляционной жалобе обязательно прилагается документ об уплате судебного сбора. Если апелляционная жалоба подается лицом, освобожденным от уплаты судебного сбора в соответствии с ЗУ «О судебном сборе», в нем указываются основания освобождения.

К апелляционной жалобе, оформленной с нарушением требований, установленных ст. 296 КАС Украины, применяются положения ст. 169 КАС Украины, а именно оставление апелляционной жалобы без движения, возврат апелляционной жалобы.

Если суд апелляционной инстанции, не возвращая административного дела на рассмотрение, изменит судебное решение или примет новое, он соответственно изменяет распределение судебных расходов в соответствии с положениями ст. 139 КАС.

В случае разрешения дела путем примирения, отказа от иска, признания иска ответчиком на стадии пересмотра решения в апелляционном порядке суд в соответствующем определении решает вопрос о возвращении жалобщику 50% судебного сбора, уплаченного им при подаче соответствующей апелляционной жалобы.

Суд, учитывая имущественное положение стороны, может своим определением уменьшить размер судебных издержек или освободить от оплаты полностью или частично, или отсрочить или рассрочить уплату судебных издержек на определенный срок.

При решении вопроса о распределении судебных издержек суд учитывает:

связаны ли эти расходы с рассмотрением дела;

является ли размер таких затрат обоснованным и пропорциональным предмету спора, значение дела для сторон и общества в целом;

поведение стороны при рассмотрении дела, что привело к затягиванию рассмотрения дела;

действия стороны относительно досудебного разрешения спора и относительно урегулирования спора мирным путем во время рассмотрения дела.

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