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Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей – смотрите прямой эфир на Право ТВ

22 марта во время прямой трансляции на Право ТВ с гостем в студии Романом Мудрым обсудим тему безосновательного давления на бизнес, сработало ли на практике решение СНБО о временном запрете обысков и действенен ли институт следственных судей.

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Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей – смотрите прямой эфир на Право ТВ

11:24, 22 марта 2024
22 марта во время прямой трансляции на Право ТВ с гостем в студии Романом Мудрым обсудим тему безосновательного давления на бизнес, сработало ли на практике решение СНБО о временном запрете обысков и действенен ли институт следственных судей.
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей – смотрите прямой эфир на Право ТВ
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Давление правоохранителей на бизнес определяется предпринимателями более серьезным препятствием, чем условия войны. По результатам исследования Ukrainian Business Index (UBI), 56,6% игроков бизнеса сталкиваются с определенными барьерами со стороны госорганов. Блокирование деятельности и обысков испытывают все больше бизнесов разного калибра, в то же время многие открытые уголовные производства даже не попадают в суд.

Как остановить безосновательное давление на предпринимателей? Какова роль в этом контроле за досудебным расследованием прокурорами? Внимательно ли проверяют ходатайства об обысках следственные судьи? Почему доказать противоправные действия, например, прокуроров или следователей законодательно невозможно? Почему наличие определения суда не является обязательным условием проведения обыска? Действовал ли вообще мораторий на проверки бизнеса от СНБО на практике, введенный в январе этого года?

22 марта в 13:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции программы «Адвокат» на YouTube-канале «Право ТВ».

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с доктором юридических наук Романом Мудрым следующие тематики:

  1. Безосновательное давление на бизнес. Почему до сих пор бизнес не может добиться четких решений от государства по поводу неправомерных действий правоохранителей? Проблема только в силовиках или в неэффективности института следственных судей?
  2. Почему ежегодно цифра передаваемых в суд дел уменьшается, а вот количество незакрытых «подвешенных» производств – наоборот, увеличивается. Свидетельствует ли это, что правоохранителям очень удобно «держать на крючке» тот или иной бизнес, когда дело действительно «пустое», и нет шансов даже попасть в суд, и, главное, за это никакой ответственности для органов расследования?
  3. Обыски у предпринимателей. Почему силовики приходят к предпринимателям по документам, которые могли бы получить благодаря запросу или изымают имущество без соответствующего постановления? Какова причина того, что такие следственные действия очень часто происходят с нарушениями? Есть ли четко определенные критерии, по которым можно следовать обыскам, или налагать арест на счета и имущество?
  4. Снизился ли в период полномасштабной войны судебный контроль со стороны следственных судей? Насколько опасна эта тенденция?
  5. Почему до сих пор ни одна из реформ государственных ведомств не сработала в пользу предпринимательской деятельности? Что нужно сделать, чтобы изменить правила игры?

Приглашаем присоединяться к прямому эфиру и задавать вопросы!

Автор: Наталья Мамченко

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Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
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Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
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