Украина привлекает аварийную помощь для поддержания баланса в энергосистеме, — Укрэнерго

Энергосистема получает аварийную помощь из 3 стран.

После масштабной атаки российских окупантов на объекты энергосистемы тяжелая ситуация со светом в Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает Укрэнерго.

Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в следующих областях:

Днепропетровская

Донецкая

Кировоградская

Одесская

Полтавская

Сумская

Харьковская

Украина привлекает аварийную помощь от энергосистем Румынии, Словакии и Польши для поддержки стабильной работы своей энергосистемы.

«Для поддержки безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь по энергосистемам Румынии, Словакии, Польши. Аварийно-восстановительные работы продлятся 24/7 до полного возобновления питания потребителей», - сообщили в Укрэнерго.

Ранее мы писали, что из-за российских обстрелов частично обесточена "Укрзализныця".

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