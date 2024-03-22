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В Дисциплинарный устав ВСУ внесли изменения по присвоению воинских званий, противодействию дискриминации и домогательствам

Досрочно во второй раз присвоить очередное воинское звание можно будет только при непосредственном участии в боевых действиях не менее 3 месяцев.

Только 21% государственных служащих младше 35 лет, что меньше, чем еще несколько лет назад – НАДС

В НАДС призвали молодежь идти работать на государственную службу, иначе госслужбу ждет институциональный кризис.

МВФ выделил Украине 880 млн долларов и отметил необходимость постоянного курса на антикоррупционные реформы

В МВФ отмечают, что постоянный импульс реформ для усиления антикоррупционной системы и системы управления, включая обеспечение эффективности антикоррупционных институций, будет необходим для сдерживания фискальных рисков.

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей – смотрите прямой эфир на Право

22 марта во время прямой трансляции на Право ТВ с гостем в студии Романом Мудрым обсудим тему безосновательного давления на бизнес, сработало ли на практике решение СНБО о временном запрете обысков и действенен ли институт следственных судей.

Верховная Рада внесла изменения в полномочия Счетной палаты

Парламент внес изменения в закон о Счетной палате во время принятия закона об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

  1. В Украине

Украина привлекает аварийную помощь для поддержания баланса в энергосистеме, — Укрэнерго

11:58, 22 марта 2024
Энергосистема получает аварийную помощь из 3 стран.
Украина привлекает аварийную помощь для поддержания баланса в энергосистеме, — Укрэнерго
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После масштабной атаки российских окупантов на объекты энергосистемы тяжелая ситуация со светом в Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает Укрэнерго.

Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в следующих областях:

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Кировоградская
  • Одесская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Харьковская

Украина привлекает аварийную помощь от энергосистем Румынии, Словакии и Польши для поддержки стабильной работы своей энергосистемы.

«Для поддержки безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь по энергосистемам Румынии, Словакии, Польши. Аварийно-восстановительные работы продлятся 24/7 до полного возобновления питания потребителей», - сообщили в Укрэнерго.

Ранее мы писали, что из-за российских обстрелов частично обесточена "Укрзализныця".

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