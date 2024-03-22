Украина привлекает аварийную помощь для поддержания баланса в энергосистеме, — Укрэнерго

После масштабной атаки российских окупантов на объекты энергосистемы тяжелая ситуация со светом в Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает Укрэнерго.
Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в следующих областях:
- Днепропетровская
- Донецкая
- Кировоградская
- Одесская
- Полтавская
- Сумская
- Харьковская
Украина привлекает аварийную помощь от энергосистем Румынии, Словакии и Польши для поддержки стабильной работы своей энергосистемы.
«Для поддержки безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь по энергосистемам Румынии, Словакии, Польши. Аварийно-восстановительные работы продлятся 24/7 до полного возобновления питания потребителей», - сообщили в Укрэнерго.
Ранее мы писали, что из-за российских обстрелов частично обесточена "Укрзализныця".
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