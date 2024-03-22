Україна залучає аварійну допомогу для підтримки балансу в енергосистемі, — Укренерго

Після масштабної атаки російських окупантів на об’єкти енергосистеми найважча ситуація зі світлом в Харківській, Одеській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Про це повідомляє Укренерго.
Споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Кіровоградська
- Одеська
- Полтавська
- Сумська
- Харківська
Україна залучає аварійну допомогу від енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі для підтримки стабільної роботи своєї енергосистеми.
«Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі. Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24/7 до повного відновлення живлення споживачів», - повідомили в Укренерго.
Раніше ми писали, що через російські обстріли частково знеструмлена "Укрзалізниця".
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