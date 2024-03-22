У Франції 28 осіб отримали тюремні терміни за кібербулінг на інфлюенсерку

Французька інфлюенсерка Магалі Берда протягом двох років стала жертвою онлайн-насильства.

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За кібербулінг французької інфлюенсерки Магалі Берди 28 осіб були засуджені до тюремного ув'язнення. Про це повідомляє Business Insider.

Магалі Берда стала жертвою онлайн-насильства протягом останніх двох років, яке було підбурене репером Booba. Згідно з рішенням паризького суду, засуджені отримали терміни від 4 до 18 місяців, при цьому деякі з них були умовно засуджені.

З 14 осіб було віддане негайне ув'язнення, а всі обвинувачені зобов'язані сплатити компенсацію в розмірі 54 000 євро за завдані збитки. Крім того, усім засудженим накладено заборону контактувати з Бердою протягом двох років.

Адвокати Магалі Берди характеризують цю справу як "найбільшу справу про кіберпереслідування" в історії французької юриспруденції. Вирок розглядається як сигнал для жертв кібербулінгу, що правосуддя може перемогти.

Поміж іншого, сама Магалі Берда має вистояти перед судом за звинуваченням у відмиванні грошей, тоді як її маркетингова компанія перебуває під слідством за звинуваченням у шахрайстві.

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