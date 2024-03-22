МВФ выделил Украине 880 млн долларов и отметил необходимость постоянного курса на антикоррупционные реформы

В МВФ отмечают, что постоянный импульс реформ для усиления антикоррупционной системы и системы управления, включая обеспечение эффективности антикоррупционных институций, будет необходим для сдерживания фискальных рисков.

Совет директоров МВФ завершил Третий пересмотр расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило украинским властям получить эквивалент около 880 миллионов долларов США, которые будут направлены на поддержку бюджета.

«Органы власти продолжают хорошо работать в рамках EFF в сложных условиях, соблюдая все количественные критерии эффективности на конец декабря, все структурные контрольные показатели до конца февраля и все индикативные цели, кроме одного», - сообщили в МВФ.

Фонд отмечает, что органы власти выполнили все структурные контрольные показатели до конца февраля, подчеркивая свою неизменную приверженность амбициозной программе реформ. Правление одобрило запрос органов власти об освобождении из-за несоблюдения декабрьского критерия выполнения налоговых поступлений, который не был выполнен на незначительную сумму.

В МВФ подчеркнули, что постоянный импульс реформ для усиления антикоррупционной системы и системы управления, включая обеспечение эффективности антикоррупционных институций, будет необходим для сдерживания фискальных рисков, усиления роста и поддержки пути вступления в ЕС.

Так, 48-месячное соглашение EFF для Украины с доступом к 11,6 миллиардам SDR (эквивалент 15,6 миллиарда долларов США) было утверждено 21 марта 2023 года и является частью пакета поддержки для Украины стоимостью 122 миллиарда долларов США.

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ, выступила с заявлением, в котором отметила, что экономика Украины «была устойчивой, а макроэкономические показатели в 2023 году были сильнее, чем ожидалось».

«Заглядывая вперед, ожидается, что восстановление несколько замедлится, учитывая чрезвычайно высокие риски для перспектив, возникающих главным образом из-за чрезвычайно высокой неопределенности, связанной с войной, а также возможных задержек внешнего финансирования. Органы власти должны быть бдительными в отношении этих рисков. Также важно, чтобы внешнее финансирование, предоставленное Украине всеми донорами, выплачивалось своевременно и предсказуемо, чтобы сохранить трудно полученную макроэкономическую стабильность Украины», - подчеркнула она.

Также, по ее словам, внешние выплаты на соответствующих льготных условиях вместе с мощной мобилизацией внутренних ресурсов необходимы для того, чтобы Украина могла удовлетворить свои потребности в финансировании и обеспечить фискальную и долговую стабильность.

«Усиленная мобилизация доходов, подкрепленная недавно одобренной Национальной стратегией доходов, избегая мер, подрывающих налоговую базу, будет иметь решающее значение для обеспечения фискальной стабильности. Реформы для дальнейшего укрепления рамок подготовки среднесрочного бюджета, фискальных рисков и прозрачности, а также управления государственными инвестициями должны продвигаться в поддержку этих целей. Обработка внешнего коммерческого долга в соответствии с параметрами программы поможет создать необходимое пространство для критических расходов и восстановить приемлемость долга.

Недавний переход в режим управляемого обменного курса стал важным шагом в нормализации монетарной и валютной политики, а повышенная гибкость обменного курса поможет усилить устойчивость экономики к внешним шокам. Более того, продолжающаяся дезинфляция и хорошо закрепленные инфляционные ожидания и стабильность наличного валютного рынка поддерживают дальнейшее смягчение монетарной политики. Постепенный подход к ослаблению валютного контроля, согласующегося со стратегией Национального банка Украины, будет важным для сохранения валютных резервов. Усилия власти по избежанию денежного финансирования должны продолжаться», - добавила Кристалина Георгиева.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», МВФ в своих документах с соответствующими структурными маяками для Украины для выделения ей следующих финансовых траншей в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility – EFF), которые Фонд обнародовал 11 декабря 2023 года, отметил, что создание нового Административного суда для рассмотрения дел против национальных государственных органов будет способствовать предсказуемости разрешения споров для бизнеса.

«Несмотря на сложные обстоятельства войны, власти должны продолжать развивать достигнутые успехи в реформах управления в рамках программы. В частности, законодательство для поддержания эффективности антикоррупционных органов будет иметь решающее значение для устойчивости и успеха инфраструктуры для борьбы с коррупцией на высоком уровне. Более того, эффективная проверка судей обновленными органами судейского самоуправления и создание нового Административного суда для рассмотрения дел против государственных органов будет способствовать независимости судебной системы и предсказуемости разрешения споров для бизнеса», - указал МВФ.

Речь идет об отдельном Административном суде для рассмотрения дел против НАБУ, НАПК и Национального банка. При этом судя по документам МВФ, судей к нему будут отбирать по той же процедуре, что и когда-то судей Высшего антикоррупционного суда – при участии Общественного совета международных экспертов (ГРМЭ) или подобного органа.

Так, до июля 2024 Фонд ожидает от Украины «принятия закона о создании нового административного суда (взамен ликвидированному Окружному административному суду Киева), что обеспечит независимое, компетентное и объективное рассмотрение административных дел, поданных против НБУ, НАБУ, НАПК, и других национальных государственных органов судьями, которые должным образом проверены на предмет профессиональной компетентности и добродетели («с соблюдением процедур отбора подобных судей по борьбе с коррупцией»)».

Отдельно отмечается, что после роспуска ОАСК в декабре 2022 года Украина обязалась принять «закон о создании нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими соответствующую профессиональную проверку на компетентность и добродетель с решающим голосом независимых экспертов с международным опытом».

Следовательно, до конца июля 2024 Украина должна разработать и принять соответствующий закон, предусматривающий создание отдельного админсуда с участием международных экспертов.

Автор: Наталя Мамченко

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