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Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Внести ЛКК – виключити ЛКК з переліку декларантів: як законодавці вирішили змінити закон перед завершенням кампанії декларування

За тиждень до завершення кампанії декларування законотворці вирішили змінити перелік декларантів: що робити членам ЛКК.

Громадяни повинні будуть здати незадекларовану зброю або задекларувати її протягом 30 днів – Рада схвалила законопроект за основу

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

Вища рада правосуддя мала звільнити Олександра Волкова у відставку з посади судді Верховного Суду, а не Верховного Суду України – КАС ВС нагадав ВРП про рішення Конституційного Суду

Касаційний адміністративний суд ВС задовольнив позов Олександра Волкова до Вищої ради правосуддя, в якому він вказав, що подавав заяву про звільнення у відставку з посади судді Верховного Суду, проте ВРП необґрунтовано прийняла рішення про звільнення його з посади судді Верховного Суду України.

З’явився текст законопроекту про створення Спеціалізованої економічної прокуратури як окремого органу прокуратури

Від Офісу Генпрокурора пропонують відокремити Спеціалізовану економічну прокуратуру.

  1. В Україні

Через російську атаку пошкоджені обʼєкти «Нафтогазу» на заході України, — Олексій Чернишов

12:44, 24 березня 2024
Наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Через російську атаку пошкоджені обʼєкти «Нафтогазу» на заході України, — Олексій Чернишов
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Під час масованого обстрілу України 24 березня російські окупаційні війська пошкодили об'єкти «Нафтогазу». Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів «Група Нафтогаз» на заході», - розповів він.

Попередньо, обійшлося без потерпілих.

«Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», - констатував Чернишов.

Як повідомлялося, що під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі.

Також у Києві із однієї зі збитих ракет витекло токсичне паливо.

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