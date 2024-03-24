Через російську атаку пошкоджені обʼєкти «Нафтогазу» на заході України, — Олексій Чернишов

Наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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Під час масованого обстрілу України 24 березня російські окупаційні війська пошкодили об'єкти «Нафтогазу». Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів «Група Нафтогаз» на заході», - розповів він.

Попередньо, обійшлося без потерпілих.

«Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», - констатував Чернишов.

Як повідомлялося, що під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі.

Також у Києві із однієї зі збитих ракет витекло токсичне паливо.

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