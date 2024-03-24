Пограничники показали боевую работу по «шахедам» на Днепропетровщине, видео

В области уничтожены 5 вражеских беспилотников.

В ночь на 24 марта российские войска атаковали Днепропетровскую область «шахедами».

Пограничники показали боевую работу по вражеским беспилотникам. В области уничтожено 5 БПЛА. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью российские войска атаковали область ударными БПЛА. В результате падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередачи.

Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений и 3 тысяч домов, где в общей сложности проживают 76 тысяч человек. В одном из медучреждений были перебои с электроснабжением. Его восстановили.

Кроме того, целил агрессор по критической инфраструктуре и Никопольщине. Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысяч абонентов в Никополе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновлено.

К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

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