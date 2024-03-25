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Состоял на военном учете, но не явился в ТЦК: в Черкасской области суд наказал уклониста

07:00, 25 марта 2024
Мужчина уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.
Состоял на военном учете, но не явился в ТЦК: в Черкасской области суд наказал уклониста
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В Черкасской области суд признал виновным жителя Чигиринской ОТГ, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Он приговорен к 3 годам лишения свободы, передает Черкасская областная прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, что 54-летний мужчина, будучи пригодным к военной службе и состоя на военном учете, без уважительных причин не явился в отдел Черкасского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, хотя был заранее предупрежден о необходимости явки.

Тем самым он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Черкасского РУП ГУНП в Черкасской области.

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