Практика судів
  1. В Україні

Перебував на військовому обліку, але не з’явися до ТЦК: на Черкащині суд покарав ухилянта

07:00, 25 березня 2024
Чоловік ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
Перебував на військовому обліку, але не з’явися до ТЦК: на Черкащині суд покарав ухилянта
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині суд визнав винним жителя Чигиринської ОТГ, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Його засуджено до 3 років позбавлення волі, передає Черкаська обласна прокуратура.

Як зазначають у відомстві, що 54-річний чоловік, будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до відділу Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки.

Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жінка скористалася базою податкової служби, щоб дізнатися, скільки заробив її чоловік, але отримала протокол про корупцію

Кампанія декларування доходів та майна іноді приводить до несподіваних наслідків.

Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд

Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що територіальні центри комплектування повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.

Закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України не встановлює правомірність незаконного поводження з боєприпасами – Верховний Суд

Даний закон не звільняє від відповідальності за придбання і зберігання боєприпасів вдома без дозволу, зазначив Верховний Суд.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

Чи може суд враховувати пояснення обвинуваченого, опитаного поліцією до встановлення факту злочину і без роз’яснення права зберігати мовчання – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо свободи від самовикриття.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

sidebar top 300
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    голова Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду