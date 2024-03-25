Перебував на військовому обліку, але не з’явися до ТЦК: на Черкащині суд покарав ухилянта

Чоловік ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

На Черкащині суд визнав винним жителя Чигиринської ОТГ, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Його засуджено до 3 років позбавлення волі, передає Черкаська обласна прокуратура.

Як зазначають у відомстві, що 54-річний чоловік, будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до відділу Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки.

Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

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