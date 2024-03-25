Які розміри єдиного внеску у 2024 році: відповідь податкової

Назвали мінімальний та максимальний розмір ЄСВ.

Фото: kr.tax.gov.ua

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ГУ ДПС у Київській області нагадало, що розміри єдиного внеску у 2024 році становлять:

- мінімальний розмір ЄСВ з 01 січня 2024 року – 1562 грн за місяць,

а з 01 квітня 2024 року – 1760 грн за місяць (22% від мінімальної зарплати);

- максимальний розмір ЄСВ з 01 січня 2024 року – 23430 грн за місяць, а з 01 квітня 2024 року –26400 грн за місяць (22% від 15 мінімальних зарплат).

У податковій додали, що гарантією нарахування та сплати ЄСВ є легальна зайнятість, адже єдиний внесок сплачують роботодавці за належно оформлених працівників, а також ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

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