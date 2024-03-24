Польща могла б збити російську ракету, якби вона залетіла далі, — Міноборони

Винищувачі F-16 могли б збити об’єкт, якби він залетів углиб країни та загрожував.

Як повідомлялося, що під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім розвернулась і полетіла у бік Львова.

Польща могла б збити російську ракету, якби вона залетіла углиб країни. Про це заявив радник міністра оборони Мечислав Бєнєк, передає Wiadomosci.

Так, російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Вона летіла на висоті 400 метрів та зі швидкістю 800 км/год. Ракета залетіла вглиб Польщі на 1,5-2 км. Під час інциденту у повітря підняли дві пари винищувачів F-16 - два польські та два американські винищувачі.

«Зенітно-ракетна оборона, чергові пари F16 (польська та американська) встигли б збити об’єкт. Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об’єкт, якби він пішов глибше та загрожував», - сказав радник міністра оборони Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш подякував США та Британії, які вирішили залишити системи протиповітряної і протиракетної оборони Sky Sabre у Польщі до кінця року.

Він також наголосив, що сьогоднішній інцидент показує важливість підтримки України.

Додамо, Польща вимагатиме від рф пояснень у зв'язку з порушенням повітряного простору російською ракетою.

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