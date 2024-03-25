Продавав неіснуючу техніку та переправляв ухилянтів за кордон: на Львівщині викрили ділка

Підозрюваний шахрайським способом заволодів коштами громадян.

Фото: lviv.gp.gov.ua

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 41-річному чоловіку. Йому інкримінують шахрайство, організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та підробку документів.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрюваний шахрайським способом заволодів коштами громадян.

Схема полягала в тому, що фігурант домовлявся про нібито продаж тракторів, дискових борон, культиватора та косарки. Оплату приймав при зустрічі або ж на картковий рахунок. Проте товар чоловік так і не доставляв покупцям. Таким чином останній незаконно отримав від чотирьох потерпілих майже 250 тис. грн.

Окрім цього, підозрюваний під час дії воєнного стану сприяв в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України.

Для цього він виготовив фіктивне посвідчення про перебування «клієнта» на посаді водія-експедитора від однієї з організацій Львова. Це в свою чергу давало право безперешкодного виїзду за межі України.

За свою «послугу» чоловік брав 3 000 доларів США

Прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

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