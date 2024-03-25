Перерахунок пенсії: де та як перевірити його результат

Перерахунки пенсій проводяться без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

Фото: slovoidilo.ua

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Донецька обласна державна адміністрація нагадала, що переглянути результат перерахунку пенсії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно:

- авторизуватися:

- за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису)

- через систему електронної ідентифікації ID.GOV.UA,

- за допомогою Дія.Підпис;

1) у лівому боковому меню обрати розділ «Моя пенсія»;

2) натиснути на вкладку «Розпорядження про призначення/перерахунок пенсії» та ознайомитися з необхідною інформацією.

Перерахунки пенсій проводяться без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

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