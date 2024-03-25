Перерасчет пенсии: где и как проверит его результат

Перерасчеты пенсий производятся без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Фото: slovoidilo.ua

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Донецкая облгосадминистрация напомнила, что пересмотреть результат перерасчета пенсии можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо:

- авторизоваться:

- с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи)

- через систему электронной идентификации ID.GOV.UA

- с помощью Дія.Підпис

1) в левом боковом меню выбрать раздел «Моя пенсия»;

2) нажать на вкладку «Распоряжение о назначении/перерасчете пенсии» и ознакомиться с необходимой информацией.

Перерасчеты пенсий производятся без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

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