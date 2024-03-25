Перерасчет пенсии: где и как проверит его результат

Донецкая облгосадминистрация напомнила, что пересмотреть результат перерасчета пенсии можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого необходимо:
- авторизоваться:
- с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи)
- через систему электронной идентификации ID.GOV.UA
- с помощью Дія.Підпис
1) в левом боковом меню выбрать раздел «Моя пенсия»;
2) нажать на вкладку «Распоряжение о назначении/перерасчете пенсии» и ознакомиться с необходимой информацией.
Перерасчеты пенсий производятся без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.
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