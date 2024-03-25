Как подготовиться к подаче декларации: разъяснение

НАПК описало шаги подготовки к подаче декларации и предоставило полезные ссылки.

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До 31 марта в Украине продолжается кампания декларирования за 2023 отчетный период.

Национальное агентство по предотвращению коррупции подготовило памятку для новичков на госслужбе и кандидатов на должности — как подготовиться к подаче декларации.

В памятке НАПК описало шаги подготовки к подаче декларации и предоставило полезные ссылки.

В случае возникновения дополнительных вопросов лицо может обратиться в уполномоченное подразделение (лица) по предотвращению и обнаружению коррупции по месту работы.

Ранее в НАПК разъяснили, как правильно отражать в декларации предпринимательскую деятельность как ФЛП.

Также стало известно, что глав и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня субъектов декларирования.

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