Як підготуватися до подачі декларації: роз’яснення

НАЗК описало кроки підготовки до подачі декларації та надало корисні посилання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До 31 березня в Україні триває кампанія декларування за 2023 звітний період.

Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало пам’ятка для новачків на держслужбі та кандидатів на посади — як підготуватися до подачі декларації.

У пам’ятці НАЗК описало кроки підготовки до подачі декларації та надало корисні посилання.

У разі виникнення додаткових запитань особа може звернутись до уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції за місцем роботи.

Раніше у НАЗК роз’яснили, як правильно відображати в декларації підприємницьку діяльність як ФОП.

Також стало відомо, що голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключили з переліку суб’єктів декларування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.